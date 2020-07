Een rasechte Hasselaar met een Truiens hart, dat is Guy Mangelschots (79) in één zin. 24 seizoenen bracht hij door bij STVV, dat hij twee keer uit tweede klasse haalde. Het Truiens clubicoon is vandaag nog steeds aan de slag bij oude liefde Sporting Hasselt. “Ik heb me altijd diplomatisch opgesteld, daarom heb ik het zo lang uitgezongen.”