Een Franse buldog met een Antwerps accent. Wie dacht dat hij alles al had gezien, kan terecht op jani.be voor Keeping up with Qozmo, een ‘realityreeks’ over het wel en wee van Jani Kazaltzis’ hond. Zijn innerlijke gedachten worden ingesproken door Chris Van Espen (41), de acteur die Jani in een vorig leven regelmatig imiteerde.