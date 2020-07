Real Madrid mag dan wel op weg zijn naar de 34ste titel in de clubgeschiedenis, Thibaut Courtois kreeg tegen Villarreal heel wat pijn te verwerken. De Rode Duivel was een fractie van een seconde eerder bij de bal dan Villarreal-speler Xavi Quintilla, die vervolgens op volle snelheid onopzettelijk met zijn knie tegen het hoofd van Courtois botste. Het zag er pijnlijk uit en onze landgenoot had verzorging nodig, maar stond vervolgens opnieuw recht om verder te spelen.