‘Air Colombia’ mag de lucht in: Tourfavoriet Egan Bernal en een 150 andere atleten vertrekken zondag richting Europa

De Colombiaanse minister van Sport verklaarde donderdag dat Egan Bernal, de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2019, zondag net zoals verschillende andere Colombiaanse sporters richting Europa zal vertrekken om de competitie te hervatten.

Egan Bernal (Ineos) maakt deel uit van een groep van 150 Colombiaanse atleten die met een speciale vlucht vanuit Bogota naar Madrid zullen vliegen, aldus de minister en de luchtvaartmaatschappij Avianca.

Andere bekende wielrenners in het gezelschap zin Nairo Quintana (Arkea-Samsic), winnaar van de Giro in 2014 en de Vuelta in 2016, Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) en Miguel Angel Lopez (Astana).

De volledige lijst van de passagiers wordt zaterdag bekendgemaakt, nadat alle testen op COVID-19 afgelegd zijn en de resultaten bekend zijn.

Bij hun aankomst in Madrid zullen, volgens de Colombiaanse minister, de sporters niet in quarantaine moeten gaan, omdat de Spaanse regering de voorgelegde testresultaten voldoende acht. Juan Diego Zapata, de directeur van Aviancia, verzekerde dat de maatschappij voor elke vlucht alle aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de regeringen nakomt.

De atleten verlaten een Colombia in volle coronacrisis, dat op dit moment meer dan 165.000 besmettingen en 5.000 dodelijke slachtoffers telt.