Limburg in duel met West-Vlaanderen in uniek krantenproject om mooiste provincie

Hasselt -

Welke is de mooiste, warmste en lekkerste provincie? Limburg of West-Vlaanderen? Deze speelse ‘battle’ gaat uw lijfkrant – Het Belang van Limburg – aan met De Krant van West-Vlaanderen. Dit uniek samenwerkingsproject tussen de twee kranten is uitgemond in boeiende strijdverhalen van Limburgers en West-Vlamingen. De scores en artikels leest u de volgende twee vrijdagen 24 en 31 juli.