Opvallend: geen coronatests in het vrouwenvoetbal

Waar de mannen uit de hoogste klasse van ons voetbal al van eind juni getest worden op corona, zal dat voor de vrouwen helemaal niet gebeuren. Ook niet als de competitie eenmaal begonnen is. Dat werd beslist door een medische commissie en aan onze redactie bevestigd door de KBVB.

De reden om de vrouwelijke voetballers niet te laten testen is tweevoudig. Ten eerste is het merendeel van hen geen prof en wordt er in de nationale amateurreeksen ook niet verplicht getest. Ten tweede is er het prijskaartje. Voor Pro League-clubs is het makkelijk doenbaar de tests zelf te betalen, maar dat geldt niet voor de vrouwenteams, die veel minder geld ter beschikking hebben.

De start van de Super League, de hoogste klasse van het Belgische vrouwenvoetbal, is voorzien voor eind augustus. Dit seizoen komt er voor het eerst een samenvattingsprogramma van de Super League en één keer om de twee weken zal er ook een wedstrijd op tv te volgen zijn. Een kalender is er voorlopig wel nog niet.