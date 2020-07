Peter Sagan gaat zelfs even naakt om zijn debuut in de Giro aan te kondigen

Er was al ‘Chef Sagan’ en daarna kleermaker Peter, maar nu is er operazanger Sagan. De Slovaakse ex-wereldkampioen wielrennen moet dé ster van de Giro worden en wordt dus overal opgevoerd door de Italiaanse organisatie. Deze keer vertrekt zijn dag in de douche, waarna hij plots de Galleria Vittorio Emanuele in Milaan binnenwandelt en zijn beste zangstem bovenhaalt. “Peter Sagan is klaar om zijn debuut te maken in Italië”, klinkt het in een persbericht.