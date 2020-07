Nog 300 kerkgangers in Meeuwen-Gruitrode: kerkfederatie schrapt misvieringen van 78-jarige pastoor

Oudsbergen / Ellikom / Gruitrode / Meeuwen / Neerglabbeek / Wijshagen -

De kerkfederatie van Meeuwen-Gruitrode schrapt een deel misvieringen. Vanaf september zal er nog maar één misviering per maand plaatsvinden in de kleinere kerken, de misvieringen zullen vooral plaatsvinden in de grotere kerken in het centrum van Meeuwen en Gruitrode. De gemeente telt zo’n 300 kerkgangers en men wil hen zoveel mogelijk groeperen tijdens misvieringen. Maar door het aantal misvieringen te verminderen wordt er ook wat last van de schouders genomen van de 78-jarige pastoor Louis.