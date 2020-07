Bocholt -

En wie daarvoor kiest, krijgt al een tijdje af te rekenen met kwakkelweer, maar dat lijkt allerminst roet in het eten te gooien van Vlamingen die een staycation in Limburg verkiezen boven een vliegvakantie. Heel wat mensen zijn al blij dat ze na de lockdown en de coronamaatregelen uit hun kot kunnen om andere lucht op te snuiven. Het wisselvallige weer pakken ze er graag bij. Dat merkten we ook op camping Goolderheide in Bocholt.