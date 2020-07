Xavier Siméon wil dit seizoen meedoen voor de prijzen in MotoE: “Titel pakken”

Xavier Siméon start met heel wat ambitie aan zijn tweede seizoen in de MotoE, het kampioenschap voor elektrische motoren, dat komend weekend van start gaat in de marge van de MotoGP van Spanje, op het circuit van Jerez.

“Ik ben erg tevreden hier te zijn, want het was toch lange tijd onzeker of het seizoen wel zou starten”, vertelde Siméon donderdag op de persconferentie. “De oefenritten van woensdag waren uitstekend, met een derde tijd in totaal. In het tussenseizoen ben ik van team veranderd en bij LCR E-Team voel ik me echt welkom. Alles is hier professioneel en competitief, meer nog dan vorig jaar. We willen elke race voor de zege strijden en aan het einde van het seizoen de titel pakken.”

De elektrische categorie MotoE is aan zijn tweede seizoen toe, vorig jaar ging de eindzege naar de Italiaan Matteo Ferrari. Er staan dit seizoen zeven races op het programma, in de marge van de GP’s van Spanje, Andalusië, San Marino, Emilia-Romagna en Frankrijk. Vorig jaar eindigde Xavier Siméon voor Reale Avintia Racing op de zesde plaats.