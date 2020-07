Poseren blijkt geen evidentie voor de spelers van Club Brugge, zeker niet als ze heel serieus moeten blijven

Club Brugge en sociale media. Het is nu al een tijdje een geslaagde combinatie. Donderdag deelde blauw-zwart een video waarbij spelers als Hans Vanaken en Clinton Mata moeten poseren voor een korte video om te gebruiken bij de voorstelling van de opstellingen of doelpunten. Eerst even naar beneden kijken, dan traag omhoog kijken en dan de armen kruisen. Dat was de opdracht. Maar dat liep niet van een leien dakje, zeker niet voor speelvogels als Dennis, Mata of Openda...