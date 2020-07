Nairo Quintana herstart seizoen begin augustus in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Nairo Quintana herstart zijn seizoen op 6 augustus met de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, zo maakte zijn team Arkéa-Samsic donderdag bekend.

De Colombiaanse wielrenner is intussen reeds hersteld van de gevolgen van een aanrijding met een auto tijdens een trainingsrit eerder deze maand in zijn geboorteland. Quintana had na het ongeluk last van zijn rechterknie en liep enkele schrammen aan een elleboog op. Hij moest twee weken rust houden.

Quintana heeft zijn zinnen gezet op de Tour de France, die op 29 augustus in Nice van start gaat. Eerder won hij al de Giro (2014) en de Vuelta (2016). Hij was dit jaar vroeg in vorm met zeges in de Tour de la Provence, de Ronde van de Haut Var. Ook won hij een zware etappe in Parijs-Nice, een van de laatste koersen voor de onderbreking wegens de coronacrisis.