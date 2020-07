Ingekorte editie van de BinckBank Tour krijgt opnieuw gevarieerd parcours: “Een koers met voor elk wat wils”

Wegens de coronacrisis staat dit jaar een ingekorte editie van de BinckBank Tour op de agenda, van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. Startplaats van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers is de Belgische kuststad Blankenberge. Geraardsbergen mag opnieuw fungeren als terminus voor de WorldTour-koers. De BinckBank Tour werd donderdag voorgesteld in kasteel Limbricht in Nederlands Limburg.

“We zijn alvast blij dat we van de UCI een nieuwe datum hebben kunnen krijgen, wat op zich niet evident was”, begon koersdirecteur Rob Discart de voorstelling van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. “Onze wedstrijddagen werden wel herleid van zeven naar vijf maar we zijn alvast tevreden dat de 17e editie alsnog plaatsvindt. We beginnen eraan op 29 september in Blankenberge. Eindbestemming is dan Ardooie, een rit dus doorheen de provincie West-Vlaanderen. Een vlakke etappe waar de sprinters wellicht aan hun trekken zullen komen.”

“Daags nadien is het Nederlandse Vlissingen decor van een individuele tijdrit over 11 kilometer. Daarbij is er een passage over de Boulevard en kan de wind een bepalende rol spelen. Voor rit drie gaat het via mosseldorp Philippine naar het Oost-Vlaamse Aalter. Op dat traject rijden we onder andere de Sluiskiltunnel in. Voor de voorlaatste etappe is Riemst decor van de start. Eindigen doen we dan in Sittard-Geleen op het gekende Tom Dumoulinpark. Een geaccidenteerde rit waarin onder andere de Cauberg verweven zit. Afsluiten doen we met een onuitgegeven etappe. Het vertrek van de afsluitende rit wordt immers gegeven in Louvain-la-Neuve. In Geraardsbergen wacht op de Vesten de ontknoping van onze rittenkoers.”

Foto: Photo News

Vertrouwde concept

“Wij houden dus ook nu weer vast aan ons vertrouwde concept. Dat wil zeggen enkele vlakke ritten, een individuele tijdrit en een geaccidenteerde etappe met daarin enkele pittige hellingen. De BinckBank Tour is dus een etappekoers met voor elk wat wils”, besloot koersdirecteur Rob Discart.

Vorig jaar ging de eindzege naar Laurens De Plus. Hij haalde het toen met 35 seconden op Oliver Naesen en 36 seconden op Tim Wellens.

De organisatoren van de BinckBank Tour zijn nog in onderhandeling met enkele teams omtrent hun deelname, lieten ze weten. Alle WorldTour-teams gaven ondertussen hun akkoord. “Naast de 19 gekende teams van de WorldTour is ook het Franse Total-Direct Energie, als eindlaureaat van de Europe Tour 2019, zeker van deelname. We hebben daarom nu al een zeer interessant deelnemersveld. De komende weken willen wij ons aantal ploegen alvast nog verder uitbreiden met enkele ProTeams. Natuurlijk gaan we daarbij in eerste instantie vooral denken aan de Belgische ploegen of formaties waarin enkele Belgen zitten. We voeren hieromtrent nog wat onderhandelingen. Die zullen de komende weken geconcretiseerd worden. Wij willen nog drie tot vier ploegen een wildcard geven”, stelde koersdirecteur Rob Discart.

De ritten:

Dinsdag 29 september: Blankenberge (Bel)/Ardooie (Bel) 151,7 km

Woensdag 30 september: Individuele tijdrit in Vlissingen (Ned) over 11 km

Donderdag 1 oktober: Philippine (Ned)/Aalter (Bel) 165,7 km

Vrijdag 2 oktober: Riemst (Bel)/Sittard-Geleen (Ned) 195,4 km

Zaterdag 3 oktober: Ottignies-Louvain-la-Neuve (Bel)/Geraardsbergen (Bel) 185 km