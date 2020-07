Vriendjes maken in bubbels op zomersportkampen

Heers - Samen spelen en nieuwe vriendjes maken bij het begin van de zomervakantie, dat was het opzet tijdens de eerste zomersportkampen in de gemeentelijke sporthal.

“Ten-Men Sports organiseert deze kampen in samenwerking met de gemeente”, vertelt coördinator en sportleraar Kristof Vanhaeren. “We zijn op 1 juli al gestart met een extra halve week om iedereen de kans te geven op sportkamp te komen. Toen mochten we meteen een 60-tal kinderen verwelkomen. Vorige week gingen we vlotjes over de kaap van 100 kinderen. Om onze sportkampen coronaproof te houden, werken we in verschillende bubbels die ook nog eens op twee locaties spelen. De kinderen van 6 tot 12 jaar doen multisport, een mix van balspelen en avontuurlijke spelletjes. De 3- tot 6-jarigen spelen, dansen en knutselen rond verschillende - ook actuele - thema’s, zoals kamperen, Jules aan zee en vakantie in eigen land. Corona of geen corona, we proberen de kinderen gewoon een leuke tijd te bezorgen. Voor ons is het zomersportkamp geslaagd als we de kinderen moe maar voldaan en met een lach opnieuw kunnen meegeven aan de ouders.” Op 3 en 17 augustus volgen er nog twee zomersportkampen.

Frank Missotten