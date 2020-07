Heusden-Zolder -

Donderdag even voor 3 uur is er een brand opgemerkt op het industrieterrein. In de Dellestraat stond aan een bedrijfspand een grote afvalcontainer in lichterlaaie. De brandweer bluste de vlammen. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht. Aan de hand van de camerabeelden bekijkt de politie of er kwaad opzet in het spel is.