Premier Wilmès vraagt opnieuw dagelijkse cijfers aan Sciensano

Sciensano is gevraagd terug dagelijkse cijfers te verschaffen over het coronavirus, al is het maar voor de virologen. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag verklaard in de plenaire Kamer.

Sinds enige tijd brengt Sciensano niet langer dagcijfers over het aantal besmettingen met Covid-19, maar wordt gebruik gemaakt van gemiddeldes. Dat kon onder meer scheeftrekkingen in de cijfers voorkomen, bijvoorbeeld door de onderrapporteringen tijdens het weekend.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Intussen tonen de cijfers dat het virus aan een heropflakkering bezig is, maar is het niet duidelijk hoe hoog de dagelijkse cijfers liggen. Vanuit de experten is ondertussen ook al de vraag gerezen of er niet beter opnieuw met dagcijfers zou worden gewerkt. Premier Wilmès zit op dezelfde lijn en vraagt Sciensano opnieuw dagelijkse gegevens te verschaffen, minstens voor de virologen.