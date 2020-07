Kate Middleton kiest voor jurk met stippen. Zo draag je de trend zelf

De Britse Kate Middleton liet zich in volle lockdown vaak aan de wereld zien tijdens videomeetings, maar net zoals iedereen komt ze nu weer wat vaker uit haar koninklijk ‘kot’. Dinsdag was ze te gast in de ontbijtshow op BBC en droeg ze een jurk met stippen, een van de grote trends deze zomer.

De hertogin van Cambridge was te gast in ‘Happy People’. Dat is een opvoedingsinitiatief van de BBC en bestaat uit een reeks gratis digitale bronnen om ouders en verzorgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van de taal van kinderen. En dit vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van vier jaar.

Voor de gelegenheid haalde de mama van prins George, prins Louis en prinses Charlotte, een polkadot jurk van de Britse ontwerpster met Nieuw-Zeelandse roots Emilia Wickstead uit de kast. Nieuwprijs: 1.795 euro. De enkellange creatie met pofmouwen en geaccentueerde taille uit de zomercollectie van 2020 combineerde ze met zandkleurige sleehakken van Castañer.

Jurken met stippen maken furore in de collecties van veel grote modehuizen. Onder meer Sacai, Celine, Carolina Herrera en onze eigen Dries Van Noten pakken ermee uit in hun huidige zomerlijn. De meeste ontwerpers zetten in op lieflijke stuks met stippen in een repetitief patroon. Voor wie het gewaagder mag dan Kate Middleton, kan verschillende items met grote en kleinere stippen in verschillende kleuren beginnen mixen en matchen.

Zo waan je je Kate Middleton in een polka dot jurk, budgetvriendelijker dan het originele exemplaar (links):