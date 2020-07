De giften voor kitten Ozzie beginnen binnen te komen. Als alles goed is, kan hij over een drietal weken worden geopereerd. De kleine kitten werd begin deze week uit een auto gegooid en raakte zwaargewond.

Amper 9 weken oud zou Ozzie zijn toen hij in Overpelt-Fabriek botweg uit een auto werd gegooid. De kitten brak daarbij zijn heup. Iemand die het voorval had zijn gebeuren, ontfermde zich over de jonge ...