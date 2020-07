Mathieu van der Poel moet seizoensstart uitstellen

Het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel neemt vanwege de coronacrisis komende week niet deel aan de Roemeense rittenkoers Sibiu Cycling Tour. De 25-jarige Nederlander stelt zo zijn seizoensstart uit tot 1 augustus. Dan neemt hij deel aan de Strade Bianche, zo bevestigde Alpecin-Fenix donderdag.

“Dit is uiteraard een jammerlijke, maar terechte beslissing”, stelt Van der Poel in een mededeling van het team. “We hadden de Sibiu Cycling Tour aan mijn programma toegevoegd om extra wedstrijdritme op te doen richting de Strade Bianche. Toch merk ik tijdens onze hoogtestage in La Plagne dat ik fysiek op schema zit. Ik leef dus met een goed gevoel toe richting mijn Italiaanse programma. Ik kijk er vooral naar uit om weer te koersen.”

Eerder was al gebleken dat Alpecin-Fenix van de startlijst van de wielerwedstrijd was verdwenen. Het was de bedoeling dat de Nederlander van 23 tot en met 26 juli in Roemenië zou rijden. Het aantal coronabesmettingen in het Oost-Europese land loopt sinds een tijdje echter weer wat harder op, waardoor het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is veranderd. Roemenië valt momenteel onder code oranje, wat betekent dat er verhoogde waakzaamheid geldt.

Reizen naar het Oost-Europese land is toegestaan, maar indien de situatie verslechtert en Alpecin-Fenix daar al zou zijn, kan een quarantaine verplicht worden. In dat geval zou Van der Poel bijvoorbeeld de Strade Bianche missen.