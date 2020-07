Geen straf voor instructeurs die rekruten tijdens opleiding tot paracommando mishandelden

De Leuvense rechtbank heeft beslist geen straf uit te spreken tegen de twee paracommando-instructeurs die beschuldigd werden van slagen en verwondingen aan jonge rekruten tijdens de opleiding in Marche-les-Dames (Namen) in 2015. Een van hen werd volledig vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, zijn collega heeft opschorting van straf gekregen. Dit betekent wel een schuldigverklaring, maar zonder dat er een straf aan verbonden is.