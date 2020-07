Ook Zwitsers kwaad dat kanton op Belgische oranje lijst staat: “Dit is één van de veiligste gebieden”

Nadat eerder al Luxemburg en Portugal lieten weten ‘not amused’ te zijn met de reiscodes van Buitenlandse Zaken, reageert nu ook Zwitserland kwaad. De regio Ticino kreeg bij ons code oranje, wat de Zwitsers hoegenaamd niet begrijpen. Norman Gobbi, president van de regio, is woedend: “Er is geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor.”

LEES OOK. Steeds meer diplomatieke spanningen over Belgisch reisadvies: “Elke coördinatie ontbreekt”

In Ticino staan ze er danig van te kijken, dat België het kanton de code oranje toebedeelde. Concreet wordt Belgen die terugkeren uit de regio gevraagd een test te laten afnemen en in quarantaine te gaan. “Er is geen wetenschappelijke basis voor die beslissing”, zegt regeringsleider Norman Gobbi aan de lokale krant BLICK. “Het kanton is een van de veiligste gebieden.” Volgens de krant zou het er zelfs veiliger zijn dan in België.

“Ik begrijp de beslissing niet”, zegt Gobbi. Het kanton eist dat de Zwitserse overheid met ons land gaat onderhandelen om Ticino van die lijst te krijgen. “Diplomatie moet dit onbegrijpelijke gedrag ophelderen.”

Intussen worden de maatregelen in Ticino wel aangescherpt, omdat het aantal gevallen in heel Zwitersland - net als bij ons - toeneemt. Er komt een maskerplicht voor personeel in bars en restaurants, minstens tot 9 augsutus. Ook na de zomervakantie moeten in scholen ook maskers gedragen worden. Voorlopig moet je geen mondmaskers dragen in de winkels in de regio.