Dol op … strepen? De perfecte update voor een zomers interieur

Ligstoelen in een zuiders strandoord, comfortabele zitbanken in de tuin of een woonruimte in een strandhuisje. Zomerse strepen in marineblauw, okergeel of rood zijn quasi altijd van de partij. Ben je er zelf ook dol op? Hier de leukste decoratie met streepjes voor in je zomerse interieur.

Klassiek, gesofisticeerd, gedurfd, minimalistisch … Strepen hebben hun strepen meer dan verdiend in het interieur. Ze zijn geliefd in allerlei kleuren, maar in de zomer ruil je zwart beter in voor marineblauw, zodat je kan wegdromen van schattige strandhuisjes of zonnige, zuiderse terrasjes. Ook okergeel, rood of veelkleurige motieven zijn een zomers alternatief op het alomtegenwoordige zwart.

Strepen zijn niet enkel op esthetisch vlak een uitstekende keuze, ze zijn ook de partner bij uitstek om een ruimte optisch hoger of breder te doen ogen. Zo verhogen verticale, dunne strepen het plafond en vergroten horizontale, brede strepen een ruimte op zich. Een spel van illusies! Geïnteresseerd? Bekijk hieronder onze shopping!

