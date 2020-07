Pairi Daiza en Bobbejaanland vallen meermaals in de prijzen op Diamond Theme Park Awards

De Diamond Theme Park Awards, dit jaar aan hun tiende editie toe, zouden normaal op 8 mei worden uitgereikt. De coronacrisis stak daar echter een stokje voor en de prijsuitreiking werd uitgesteld naar 16 juli. Donderdag werden de winnaars uiteindelijk bekendgemaakt. In ons land vallen vooral dierenpark Pairi Daiza en pretpark Bobbejaanland in de prijzen.

Dierenpark Pairi Daiza is voor het derde jaar op rij verkozen tot de Beste Dierentuin van Europa. In totaal stemden 67.517 mensen uit heel Europa op het park. Die stemmen werden vervolgens opgeteld bij de mening van een vakjury. Het park in Brugelette mag ook een prijs in ontvangst nemen voor haar ‘Full Moon Lodges’ in de categorie ‘Beste Hotel van Europa’. Dit zijn ondergrondse, Canadese logementen waarin bezoekers de nacht kunnen doorbrengen tussen bruine beren en grijze wolven. In totaal sleepte Pairi Daiza negen awards in de wacht. Een overzicht:

Beste Dierenpark van België & Nederland

Mooiste Dierenverblijf van België & Nederland (orang-oetanverblijf Le Temple des

Fleurs)

Mooiste Geboorte van België en Nederland (geboorte pandatweeling Bao Di en Bao Mei)

Beste Demonstratie van België en Nederland (roofvogelshow)

Beste Restaurant van België en Nederland (Russisch restaurant l’Izba)

Mooiste Park van België

E-Award voor beste sociale media van België

Ook Bobbejaanland in Lichtaart viel meermaals in de prijzen. Daar staat volgens de stemmers en de vakjury de beste achtbaan van het land. Het gaat om de attractie Fury, die in juni 2019 werd gelanceerd. De achtbaan behaalt zelfs zilver op Europees niveau. Het Kempense park heeft volgens de Diamond Theme Park Awards met ‘Yesterdayland’ het beste evenement van België georganiseerd.

De organisatie van Vincent De Vriendt en Patrick Joossens, de bezielers achter respectievelijk Pretparkbeest.be en Parkworld.be, richt zich vooral op pretparken en dierenparken uit de Lage Landen, maar er zijn ook Europese categorieën.

