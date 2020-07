Slecht nieuws voor fans Nafi Thiam: atletiekmeeting van Luik uitgesteld naar 2021

De internationale atletiekmeeting van de provincie Luik zal dit jaar wegens de coronapandemie niet plaatsvinden. Dat hebben de organisatoren donderdag gemeld. En dat is vooral slecht nieuws voor de fans van olympisch kampioene Nafi Thiam. De Luikse overwoog ernstig om deze wedstrijd in haar schaars bezette wedstrijdkalender op te nemen.

De internationale atletiekmeeting staat ieder jaar in juli in het stadion van Naimette-Xhovémont in Luik op de planning. De negentiende editie valt dit jaar echter in het water wegens de coronacrisis. “De maatregelen die van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus maakten het onmogelijk om het evenement te organiseren”, klinkt het.

De organisatie ging op zoek naar een nieuwe datum, maar vond in 2020 geen geschikt moment. Daarom is de negentiende editie dus verplaatst naar juli volgend jaar. De atletiekmeeting zal dan plaatsvinden in een gerenoveerd stadion, met onder meer een nieuwe atletiekpiste. (belga)