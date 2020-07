Corona doet tennis boomen: haast 8.000 bijkomende leden sinds start pandemie

Liefst achtduizend bijkomende leden, nooit geziene inschrijvingen voor toernooien: het tennis boomt. Vlaanderen telt ongeveer 4.500 leden (tennis en padel samen) meer dan vorig jaar, Wallonië dik 3.000 bijkomende leden. En niet-toevallig: sinds begin mei, wanneer de tennisclubs weer mochten openen, is de opmars ingezet.

“We waren een van de eerste sporten die weer mochten heropstarten. En net dan was het goed weer”, zegt Gijs Kooken, ceo van Tennis Vlaanderen, aan Sporza. “Bovendien is het een sport waarbij het besmettingsrisico heel klein is en de spelers zijn zich daarvan bewust. Veel mensen keerden terug naar hun ‘oude’ sport, die ze al een paar jaar niet hadden beoefend. Ze hebben de weg naar de velden weer teruggevonden.”

Dat leidt niet alleen tot goedgevulde dagen op tennisclubs, soms al van 9 uur ’s ochtends op weekdagen, maar ook tot drukke toestanden bij de inschrijvingen voor toernooien. Kooken: “Bij tennistoernooien kun je soms na een halve dag al niet meer inschrijven. Dat zijn een beetje Tomorrowland-achtige toestanden.”