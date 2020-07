Pascale Naessens schrijft kookboek tijdens lockdown

Pascale Naessens heeft zich niet verveeld tijdens de lockdown. De schrijfster heeft een nieuw kookboek aan haar palmares toegevoegd dat de titel ‘Echt eten’ meekreeg. Dat kondigt ze aan via Instagram.

In het nieuwste boek focust Pascale Naessens, zoals de titel al een beetje verraadt, op eten dat zo vers mogelijk is. “Echt eten heeft geen label”, schrijft ze erbij. De bedoeling van het nieuwste werk is om mensen sterker, gezonder en gelukkiger te maken. “Want kwalitatieve voeding geeft je meer energie, alles functioneert beter en wie overgewicht heeft, slankt af.”

De vrouw van voormalig televisiemaker Paul Jambers roept nog op om vers eten te kopen, het zelf te koken en het vooral samen op te eten. “Gezellig koken en zorgen voor je gezondheid gaat hand in hand.”

Het boek ligt vanaf 28 augustus in de winkel voor 25,99 euro.