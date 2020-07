Borgloon -

De politie heeft woensdag in het centrum van Borgloon twee voortvluchtige personen opgepakt nadat er een melding van verdachte gedragingen was binnengekomen. Een persoon had een gebruikershoeveelheid hard- en softdrugs bij. Hij bleek ook geseind te staan als ontvluchte gevangene. Hij werd naar de gevangenis in Hasselt gebracht. De drugs werden in beslag genomen. De nodige pv’s werden opgesteld.