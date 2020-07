Huguette Celis is spoorloos

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - In Rummen is men naarstig op zoek naar Huguette Celis. De 78-jarige vrouw is sinds gistermiddag vermist.

Huguette vertrok woensdag omstreeks 15.30 uur met haar wit-grijze Citroën C1 (met nummerplaat LTT-715) naar haar vriend in Wijer (Limburg), maar daar is ze nooit aangekomen. “Ik heb de hele nacht op haar gewacht in haar woning in de Biesemstraat, maar ze is nooit thuis gekomen”, zegt kleinzoon Timo. “Ze neemt ook haar telefoon niet meer op. Ik ben bang dat haar iets ergs is overkomen.”

De familie verwittigde de politie en zette een zoekactie op. “We vragen iedereen mee uit te kijken naar Huguette. Wie iets weet, kan contact opnemen op het nummer 0499-99.63.09.”