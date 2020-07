Veruit de meeste Genkenaren gaan met een mondmasker naar de donderdagmarkt, nu ze er ook daar verplicht een moeten dragen. De enkelingen die zonder mondmasker komen, krijgen er een aan de ingang. “Het had veel eerder verplicht mogen worden”, klinkt het.

Het was er allerminst het ideale weer voor, maar toch zakten heel wat Genkenaren donderdagochtend af naar de wekelijkse markt in het centrum. Net zoals in Houthalen-Helchteren en Beringen moeten de marktgangers ...