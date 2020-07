Prins Laurent klungelt met mondmasker wanneer hij wil poseren voor familiefoto

De koninklijke familie is woensdagavond aanwezig in de Bozar voor een concert ter ere van de nationale feestdag. Terwijl koningin Mathilde opnieuw haar mondmasker heeft aangepast aan haar kleding, is het vooral prins Laurent die bij aankomst met de aandacht gaat lopen. Weliswaar onbedoeld: de prins heeft kennelijk wat problemen bij het uittrekken van zijn masker voor een familiefoto. Eveneens opmerkelijk: Laurent heeft een wandelstok bij om zich door het concertgebouw te begeven. Ook zijn zus prins Astrid en schoonbroer prins Lorenz zijn van de partij.