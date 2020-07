Zwarte hoofdredacteur van modeblad mag kantoorgebouw niet binnen

Edward Enninful werkt al drie jaar als hoofdredacteur van de Britse Vogue, maar op woensdag werd hem de toegang tot zijn kantoor ontzegd door een veiligheidsbeambte. De zwarte hoofdredacteur kon zijn oren niet geloven toen hij gevraagd werd om “gebruik te maken van de loods” om het gebouw te betreden.

Edward Enninful staat sinds drie jaar aan het hoofd van de Britse Vogue staat en vier jaar geleden ontving hij een prestigieuze onderscheiding, een OBE of The Most Excellent Order of the British Empire ontving, omdat hij voor meer diversiteit in de modewereld zorgde. Toch vrijwaart dit de zwarte hoofdredacteur niet van rassenprofilering, zo blijkt.

Dat ondervond hij aan levende lijve toen hij nietsvermoedend het kantoorgebouw van de Britse Vogue wilde binnenstappen. Hij werd de toegang geweigerd door een veiligheidsbeambte, die hem erop wees om het gebouw te betreden door “gebruik te maken van de loods”. Op zijn Instagrampagina klaagt hij dit pijnlijk voorval aan en roept hij op tot verandering.

“Vandaag werd ik geconfronteerd met rassenprofilering toen ik mijn werkplek wilde binnenstappen”, vertelt Edward Enninful. “Toen ik naar binnen ging, werd mij gevraagd om de loods te gebruiken. Hoewel we terugkeren naar het oude ‘normaal’, kunnen we niet terugkeren naar de wereld van vroeger. Er moet verandering plaatsvinden. En het moet nu gebeuren.” In zijn bijschrift schrijft hij nog: ”Soms maakt het niet uit wat je allemaal bereikt hebt in het leven: het allereerste waarop sommigen je zullen beoordelen, is je huidskleur.”