Standbeeld van activiste na een dag al weggehaald van sokkel van slavendrijver

Het bestuur van de Britse stad Bristol heeft binnen een dag een beeld van een activiste laten weghalen dat op de sokkel van een eerder standbeeld van de slavenhandelaar was neergezet. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC donderdag. Het is aan de bevolking van de stad om te beslissen wat er op de lege sokkel komt, aldus burgemeester Marvin Rees.

De lokale kunstenaar Marc Quinn had het beeld woensdag in het geheim op de sokkel van een neergehaalde beeld van slavendrijver Edward Colston geplaatst. Hij verklaarde dat hij het moment had vastgelegd ...