Gezondheidswerkers, ouderen en risicopatiënten moeten als eerste vaccinatie tegen coronavirus krijgen

Zodra er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is, moeten mensen die in de gezondheidszorg werken, ouderen, en mensen met een hoog risicoprofiel prioriteit krijgen. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR). In totaal behoren zo’n 4 miljoen mensen in ons land tot die risico- en prioriteitsgroepen.

Dat blijkt uit een aanbeveling die donderdag is vrijgegeven door het wetenschappelijk orgaan van de FOD Volksgezondheid. De gezondheidswerkers moeten een vaccin krijgen om hun eigen gezondheid te garanderen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar blijven in het geval er een nieuwe uitbraak van het virus komt.

Personen ouder dan 65 jaar lopen een hoger risico om een ernstige vorm van de ziekte. Hetzelfde geldt voor mensen van tussen de 45 en 65 die lijden aan een reeks aandoeningen die voor een verhoogde kans op sterfte kunnen zorgen. De HGR noemt obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente vaste kankers (of kankerbehandelingen). Ook die personen moeten prioriteit krijgen bij het vaccineren.

Samen gaat dat om zo’n 4 miljoen mensen, klinkt het. Daarom merkt de HGR op dat “aanvullende prioriteiten binnen de bovengenoemde groepen” nodig kunnen zijn als er maar een beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar zou zijn voor ons land.

De bovenstaande lijst kan nog aangepast worden voordat er effectief een vaccin is. “Zo zullen gegevens betreffende zwangere vrouwen, andere immuungecompromitteerde patiënten en de impact van sociaal-economische en etnische achtergrond nauwlettend worden opgevolgd.”

Niet verplicht

Tegelijk houdt de HGR er rekening mee dat niet iedereen bereid is om zich te laten vaccineren. “We kunnen veronderstellen dat minstens 20-30 procent van de mensen die tot de prioritaire en risicogroepen behoren, deze nieuwe vaccinatie zullen weigeren.” Het is dan ook “van fundamenteel belang” om werk te maken van preventie, en zo “een maximale vaccinatiegraad van de risicogroepen te garanderen”.

De vaccinatie verplichten kan de HGR niet, dat is werk voor de politici. “Het gaat hier om een politieke, en wetgevende beslissing met belangrijke ethische aspecten.”

De instelling wijst er daarom uitdrukkelijk op dat het belangrijk is om desinformatie over de vaccins te stoppen. “Het is belangrijker dan ooit om actuele, onafhankelijke en transparante wetenschappelijke informatie te verstrekken om gezondheidswerkers en patiënten in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.”

Nog geen vaccin

De ontwikkeling van een vaccin is nog in volle gang. Veel farmabedrijven werken aan een vaccin, maar het is ondanks enkele hoopgevende tests nog onduidelijk wanneer het beschikbaar zal zijn.