Instagramaccount zet lichaamsbeharing bij vrouwen in de kijker

In de zomermaanden zijn de meeste vrouwen meer dan ooit druk in de weer met scheermesjes en ontharingscrèmes, maar dat hoeft niet als het van het Instagramaccount Cute Hairy Bitches afhangt. Vrouwen plaatsen daar foto’s van behaarde oksels en benen om het taboe op lichaamsbeharing te doorbreken.

Miley Cyrus, Emily Ratajkowski, Madonna, Lourdes Leon … Heel wat bekende sterren poseerden al vol overgave met behaarde benen of oksels op hun sociale media, maar het Instagramaccount Cute Hairy Bitches gaat nu nog net een stapje verder. Daar wordt opgeroepen om allerhande foto’s met lichaamsbeharing te delen om lichaamshaar én gezichtshaar bij vrouwen uit de taboesfeer te halen.

Het Instagramaccount werd eind juni door een Nederlandse illustratrice in het leven geroepen, met de daaropvolgende oproep om in juli massaal alle beharing te laten staan en er een “Hairy July” van te maken. Hoewel al flink wat dames vol trots hun lichaamsbeharing wilden delen, is het toch eerder twijfelachtig of dit een echte internethype wordt.