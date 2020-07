Gemiddelde aantal besmettingen stijgt opnieuw fors, experts bezorgd: “Dit is zeer zorgwekkend”

Voor de achtste dag op rij stijgt het gemiddelde aantal dagelijkse nieuwe besmettingen met Covid-19 in ons land. Dat is bijzonder zorgwekkend, zeggen donderdagochtend zowel viroloog Erika Vlieghe als biostatisticus Geert Molenberghs. “De bevolking moet de maatregelen meer dan ooit naleven, maar ook de overheid moet alles doen wat ze kan.”

De cijfers spreken voor zich: al voor de achtste dag op een rij gaat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag de hoogte in. Donderdag tekent Sciensano een stijging van 12 procent op, waardoor het gemiddelde stijgt naar 99,7 nieuwe besmettingen per dag. Goed nieuws is dat de stijging voorlopig niet merkbaar is aan de cijfers van het aantal hospitalisaties en de overlijdens, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Maatregelen naleven

Voor biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) is het zeker dat de eerste golf voorbij is. “Maar nu moeten we zien of deze stijging in de besmettingen een builtje in de curve is of effectief het begin van een tweede golf”, zegt hij op Radio 1. “We moeten heel bezorgd zijn. Voor de bevolking is het meer dan ooit nodig om de maatregelen na te leven, maar vanuit de overheid moeten we alles doen wat we kunnen om de situatie te monitoren en in kaart te brengen. Onder meer door contact tracing.”

Ook viroloog Erika Vlieghe, hoofd van de GEES, noemt de stijging op Radio 1 “zeer zorgwekkend”. “Je ziet nu ook in randgemeenten rond de stad Antwerpen bijvoorbeeld meer gevallen opduiken, ook in andere plaatsen in Limburg en in Zuid-West-Vlaanderen zie je een permanente aanwezigheid van het virus opduiken. We mogen echt niet lang talmen.”

Geen versoepelingen

Molenberghs zegt te begrijpen waarom beslist is verdere versoepelingen niet te laten ingaan. “Ik denk dat het goed is dat de rem opgetrokken wordt. We gaan moeten kijken de komende week hoe de cijfers evolueren. Als het niet betert, zullen we inderdaad moeten nadenken over terugschroeven van enkele versoepelingen.” Hij heeft het dan over lokale lockdowns, zoals die ook in het buitenland ingevoerd worden. “Er zijn brandhaarden aan het ontstaan en die moeten we omschrijven. We moeten ook zorgen dat zieke mensen behandeld worden en hun omgeving gevrijwaard blijft.”

Dat brengt de discussie over een eventuele nieuwe lockdown weer op gang. Daarbij wordt onder meer gedacht aan lokale lockdowns. “We moeten alle mogelijke maatregelen in overweging nemen en die aanpassen aan waar het probleem zich geografisch voordoet”, zegt Vlieghe. “Maar ook aan de bevolkingsgroep, bijvoorbeeld jongeren op een school. Op basis daarvan moeten we aanpassen hoe we een eventuele lokale lockdown zouden aanpakken. Als het probleem veel meer verspreid zit, bijvoorbeeld in een hele provincie, bestaat de kans dus dat een provincie gesloten wordt. Maar dat kan ook met dorpen of wijken enzovoort.”

“Je moet vooral zien dat je met de remedie het kwaad niet erger maakt”, zegt Vlieghe. “Als je een regio op slot doet kunnen mensen naar een andere regio vluchten bijvoorbeeld, dus je moet daar goed over nadenken. Er moet goed over nagedacht worden. Maar niet lang: die tijd is er niet bij een nieuwe opflakkering.”