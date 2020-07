Makers ‘Glee’ zetten steunfonds op voor zoontje van Naya Rivera

De makers van de serie Glee hebben beslist een studiefonds op te richten voor Josey Dorsey, de zoon van actrice Naya Rivera (33), die jarenlang een hoofdrol speelde in die reeks en vorige week de verdrinkingsdood stierf. Met de actie willen makers Ryan Murphy, Brad Falchuk en Ian Brennan de toekomst van de vierjarige Josey veiligstellen.

Het zoontje zat samen met zijn moeder in een bootje op een meer toen de tragedie plaatsvond. Wellicht was de actrice tijdens het zwemmen afgedreven en raakte ze niet meer op eigen kracht tot bij het bootje. Dat blijkt ook uit het autopsierapport, waarin staat dat Rivera is verdronken, zeer waarschijnlijk door uitputting. Er werden geen andere verwondingen vastgesteld.