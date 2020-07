Het waterbedrijf AGSO Knokke-Heist overweegt om enkele miljoenen te investeren in een fabriek die zout zeewater omzet in drinkbaar water. Een haalbaarheidsstudie is opgestart. Dat meldt De Tijd donderdag.

Door de droge en hete periodes kwam de watervoorziening in ons land de voorbije jaren onder druk te staan. Ook in Knokke-Heist was de si­tuatie de voorbije jaren meermaals precair. “Er is altijd water ...