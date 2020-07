Aantal aanwervingen stijgt opnieuw sinds begin van coronacrisis

De Belgische arbeidsmarkt, die vastliep tijdens de coronacrisis, begint zich stilaan te herstellen. Tussen maart-april en mei-juli steeg het aantal aanwervingen met 111 procent, blijkt donderdag uit cijfers van HR-dienstverlener Securex.

De stijging is vooral het geval bij arbeiders (+128 procent), en in mindere mate bij bedienden (+78 procent). De snelheid waarmee het herstel plaatsvindt, is opmerkelijk, stelt Securex. Die is volgens de HR-dienstverlener deels te verklaren door de heropening van de winkels en de horeca in mei en juni. Toch zijn dit bemoedigende tekenen voor het herstel van de arbeidsmarkt, klinkt het.

Er zijn wel minder nieuwe contracten dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo telt de maand mei 47 procent minder aanwervingen dan in mei 2019 (-50 procent voor arbeiders, -47 procent voor bedienden). Hetzelfde geldt voor de maand juni, waarvoor Securex een daling van gemiddeld 31 procent noteerde ten opzichte van juni 2019 (-32 procent voor arbeiders, -17 procent voor bedienden).

Ook sectoren die actief zochten

“Het is normaal dat mensen in tijden van crisis minder geneigd zijn om van baan te veranderen. De drang naar stabiliteit is dan veel groter. Maar we mogen niet vergeten dat er zelfs in tijden van crisis ook sectoren zijn die actief op zoek gingen naar nieuwe medewerkers, denk maar aan de gezondheidszorg en de retail”, verklaart Frank Vander Sijpe, directeur van Securex Consulting.