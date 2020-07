Nieuwe broeihaard in Heusden-Zolder “vooral door jonge vakantiegangers”

Heusden-Zolder -

“De piek van nieuwe besmettingen in Heusden-Zolder is voor een groot stuk terug te brengen tot twintigers en dertigers die meestal zijn teruggekeerd van een vakantie in het buitenland.” Dat zegt Johan Corthouts, voorzitter van de huisartsenkring West-Limburg. “Reizen is en blijft een risicofactor”, zegt viroloog Steven Van Gucht.