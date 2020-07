Marc Marquez mikt op zevende wereldtitel in de MotoGP: heeft de Spanjaard überhaupt een uitdager dit seizoen?

Het WK snelheid voor motoren gaat dit weekend achter gesloten deuren van start in het Spaanse Jérez de la Frontera, met meer dan vier maanden vertraging omwille van de coronacrisis. De Spanjaard Marc Marcquez mikt op een zevende wereldtitel in de MotoGP. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met de Italiaan Valentino Rossi. Twee Belgen zijn dit seizoen van de partij: Barry Baltus debuteert in de Moto3-categorie, Xavier Siméon treedt aan in de MotoE.

De 27-jarige Marc Marquez wil op zijn Honda opnieuw de tegenstand verpletteren, na zijn titels in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019. Zijn jongere broer Alex, vorig jaar de beste in de Moto2, is dit seizoen zijn ploegmaat op zoek naar een zevende wereldtitel. De Italiaan Giacomo Agostini is recordhouder met acht titels in de koninginnenklasse van de motorsport.

Marc Marquez kan het WK op vertrouwd terrein beginnen, in Jérez de la Frontera. Daar vinden zelfs twee races plaats, op 19 en 26 juli. Vervolgens trekken de rijders naar Tsjechië (9/08) voor één race en naar Oostenrijk (16/08, 23/08) voor twee races, vermoedelijk nog steeds zonder toeschouwers.

Valentino Rossi. Foto: AFP

Italianen

Bij Yamaha rekent men op de 41-jarige Valentino Rossi, zevenvoudig wereldkampioen (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009). De Italiaan, die voor het laatst een GP won in 2017, weet wel dat dit zijn laatste seizoen voor het fabrieksteam wordt. Hij wordt in 2021 vervangen door de jonge Fransman Fabio Quartararo, de revelatie van het voorbije seizoen.

Gezien de dominantie van Marquez lijken de andere renstallen zich nu al te moeten neerleggen bij enkele uitschieters. Ducati wordt opnieuw vertegenwoordigd door de Italianen Andrea Dovizioso (vicewereldkampioen 2019) en Danilo Petrucci. Suzuki blijft een outsider, met vorig jaar twee zeges en een tweede plaats voor de Spanjaard Alex Rins maar geen enkele andere podiumplek. KTM heeft dan weer een teleurstellend seizoen achter de rug met een weerspannige motor. De Spanjaard Pol Espargaro, die volgend jaar naar Honda trekt, is aan zijn laatste seizoen bezig voor het Oostenrijks team. Hij krijgt het gezelschap van de Zuid-Afrikaanse debutant Brad Binder, in 2019 tweede in de Moto2.

De Moto2 en Moto3, wachtkamers van de MotoGP, zijn de enige categorieën die dit seizoen al een GP afwerkten, op 8 maart in Qatar. Daarna gooide de coronacrisis roet in het eten. De 16-jarige Barry Baltus debuteert dit weekend in de Moto3. In maart was hij er niet bij in Qatar. Volgens het reglement moet een rijder minimum 16 jaar zijn om in de Moto3 in actie te komen, de Luikenaar verjaart op 3 mei. Baltus rijdt dit seizoen op een KTM van het Duitse team PrüstelGP.

Xavier Siméon. Foto: Photo News

Siméon

De elektrische categorie MotoE is aan zijn tweede seizoen toe, vorig jaar ging de eindzege naar de Italiaan Matteo Ferrari. Er staan dit seizoen zeven races op het programma, in de marge van de GP’s van Spanje, Andalusië, San Marino, Emilia-Romagna en Frankrijk. Xavier Siméon treedt opnieuw aan voor Team LCR E. Vorig jaar eindigde hij op de zesde plaats.