Charleroi in slot zwaar onderuit tegen Saint-Etienne

Charleroi begon in Saint-Etienne met wat lijkt op de type-elf waarmee Karim Belhocine het seizoen zal beginnen. Kayembe verving de vertrokken Nurio als linksachter, terwijl Guillaume Gillet zijn basisdebuut vierde.

Nicholson kreeg al snel de eerste kans, maar Saint-Etienne nam al gauw over via twee mogelijkheden voor Khazri. Uiteindelijk kwamen de Fransen vlak voor rust op voorsprong, via een kopbaldoelpunt van Fofana op hoekschop.

Na rust herstelden de Zebra’s het evenwicht, maar Henen en Tsadjout misten de kans op de gelijkmaker. Nicholson scoorde uiteindelijk, maar de ref keurde het doelpunt af. Charleroi stortte helemaal in de laatste tien minuten, en Saint-Etienne scoorde nog drie keer via Rivera en Boudebouz (2x), wat resulteerde in pijnlijke 4-0-cijfers.. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag in de voorbereiding.

Zaterdag gaat Charleroi op bezoek bij het Luxemburgse Fola Esch. Saint-Etienne, dat het op 24 juli tegen PSG opneemt in de finale van de Beker van Frankrijk, speelt diezelfde dag gastheer voor Anderlecht. (bvv)

Doelpunten: 44’ Fofana 1-0, 80’ Rivera 2-0, 83’ Boudebouz 3-0, 85’ Boudebouz (strafschop) 4-0

Charleroi: Penneteau, Busi (70’ Lazare), Willems (46’ Diagne), Dessoleil (80’ Zajkov), Kayembe (80’ Marinos), Gillet (46’ Hendrickx), Morioka (80’ Ilaimaharitra), Fall (46’ Henen), Gholizadeh, Tsadjout (65’ Benchaib), Nicholson (71’ Niane)