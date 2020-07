Mondmasker nu ook verplicht op wekelijkse markt en antiekmarkt in Tongeren

Tongeren - Bezoekers van de Tongerse wekelijkse donderdagmarkt, antiekmarkt en de kermissen moeten vanaf donderdag een mondmasker dragen. Dat heeft de lokale veiligheidscel beslist. Zondag gaat voor de eerste keer opnieuw een antiekmarkt door en omdat daar veel bezoekers uit binnen- en buitenland op af komen, voert het stadsbestuur de verplichting in.

“Omdat in meerdere Europese steden een opflakkering van de Covid-19-besmettingen vastgesteld wordt, vinden we het nodig om maatregelen te treffen op plaatsen waar veel volk samenkomt”, zo laat waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) weten. “We hebben beslist om de lijn van commerciële activiteiten door te trekken en dus ook op markten en kermissen de mondmaskerverplichting in te voeren. We doen dit in het belang van de veiligheid van de bezoekers, de standhouders en de inwoners van Tongeren.”

Net als op de wekelijkse donderdagmarkt komt er voor de antiekmarkt een circulatieplan en zullen de regels voor afstand en hygiëne strikt worden toegepast. De politie en de gemeenschapswachten zullen hierop extra toezicht houden.

Beslissing van de burgemeester

Tongeren is niet de eerste stad die mondmaskers verplicht op markten. Onder andere Beringen, Leuven, Deinze, Blankenberge, Herentals, Sint-Truiden, Diest, Landen, Scherpenheuvel-Zichem, Knokke-Heist, Genk, Houthalen-Helchteren en Vilvoorde deden dat ook al. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) benadrukt dat de beslissing bij de burgemeester ligt. “Het doel is de veiligheid garanderen, dus wij begrijpen de beslissing van de burgemeesters”, verklaart woordvoerder Nathalie Debast. De VVSG heeft geen plannen om een uniforme maatregel te nemen.