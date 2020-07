Mogelijkheid tot vijf wissels per voetbalwedstrijd blijft toegestaan tot zomer van 2021

De Wereldvoetbalbond FIFA en spelregelorgaan IFAB verlengen de mogelijkheid voor clubs en landenteams om per wedstrijd vijf in plaats van drie wissels door te voeren tot de zomer van 2021, zo maakte de FIFA woensdag bekend.

Met de verlenging van de maatregel wil de Wereldvoetbalbond anticiperen op het mogelijk zware speelschema dat er zal ontstaan nu de competities in vele landen langer doorlopen, er nadien amper een onderbreking zal zijn en er internationaal heel wat wedstrijden moeten worden ingehaald. Door vijf in plaats van drie vervangingen per team in elke wedstrijd toe te staan, wil de FIFA de spelers ontlasten.

De maatregel kan in competities toegepast worden tot 31 juli 2021 en op internationale toernooien tot eind augustus 2021. Het is aan de nationale voetbalbonden om te beslissen of er vijf wissels worden toegestaan. Ook op het EK van komend jaar bestaat dus de mogelijkheid van vijf wissels, al ligt daar de keuze bij de Europese Voetbalconfederatie UEFA, net zoals voor Champions League en Europa League.

De maatregel werd initieel begin mei voorgesteld door FIFA en later ook goedgekeurd door IFAB. De FIFA wou zo voorkomen dat spelers die een hele tijd hebben stilgelegen omwille van de wereldwijde coronacrisis op korte tijd (te) veel wedstrijden moesten spelen. De maatregel werd goedgekeurd tot het einde van het seizoen en nu dus verlengd naar komende zomer.