Stand up paddle is populair: op deze Vlaamse plekjes krijg je het onder de knie

Nog op zoek naar een vakantieactiviteit in eigen land? Waag je dan op een mooie dag op een stand up paddle, kortweg sup. Orlando Bloom en Katy Perry en Kim Kardashian zijn fan van de sport, die het hele lichaam rustig doet werken. Geen idee hoe je evenwicht te bewaren? In deze vijf clubs leer je paddelen als een pro.

In de Vlaamse Ardennen

In Oudenaarde kun je jouw skills oefenen op de Donkvijver bij surf- en sup-club Absolut. Blijf veiling langs de oevers of waag je aan de oversteek van de plas. Hier kun je bij veel wind serieus wat golfslag moeten trotseren. Nog meer work-out gewenst? Schrijf je in voor de lessen fitness of conditietraining op de plank.

Prijs: voor een seizoen lang suppen, huur materiaal inclusief, betaal je als volwassene 80 euro. Een uurtje suppen kan vanaf 15 euro, een namiddag vanaf 20 euro.

www.absolut.be

In de Gentse binnenstad

De ervaren suppers van Sup in Gent leren je in drie lessen je plank kennen én je evenwicht te behouden. Je bent helemaal klaar om de historische stad in balans en vanop het water te verkennen. Privéles kan, maar ook fun met een groep vriendinnen kun je reserveren. Al ervaring met de sport, dan is een twee uur durende tocht op de Leie misschien iets voor jou.

Prijs: een les en een workshop vanaf 20 euro per persoon, tochten vanaf 25 euro per persoon.

www.supingent.be

Suppen: zo begin je eraan

In een West-Vlaams natuurdomein

Zeil- en Surfclub Gavermeer in natuurdomein De Gavers, een groen gebied tussen Harelbeke en Deerlijk, heeft dertig boards te huur om het meer te verkennen. Tip: huur je board in de namiddag en geniet van de ondergaande zon vanaf een zelfgekozen plekje, midden op het meer. Je telefoon in een waterafstotend hoesje en mooie kiekjes gegarandeerd.

Prijs: voor de huur van een plank betaal je als lid 10 euro per halve dag.

www.zsg.be

Een kennismaking met de Noordzee

Als je lessen neemt bij Sup je vrij, maak je kennis met suppen op zeewater. De initiatie gaat door in de Spuikom van Oostende. Deze plek heeft de ingeslotenheid van een meer, maar de golven stomen je klaar voor een toch op zee. Lerares Patricia Wichman focust ook op het mentale welbevinden op de plank, want de sport is volgens haar dé manier om je hoofd leeg te maken.

Prijs: voor een eerste sessie (1,5 uur) + coaching betaal je 90 euro.

www.supjevrij.be

Golven trotseren in Knokke

Sta je zelfzeker genoeg op een sup, dan kun je jezelf aan de golven van de Noordzee wagen bij Surfers Paradise in Knokke. Hier huur je de boards van Frank Vanleenhove, die de populaire sport uit Hawaï in 2004 in ons land introduceerde, maar vind je ook een wetsuit die past. Kwestie van de ervaring compleet te maken en geen kou te lijden als je in het water valt.

Prijs: Niet-leden betalen 15 euro om een uurtje te suppen, leden 10 euro. Voor twee uur komt het op respectievelijk 25 en 15 euro. Een wetsuit huren als niet-lid kan vanaf 5 euro.

www.surfersparadise.be