Café Kommilfoo moet zes weken dicht na coronafeestje: “Op zoek naar nieuwe uitbater”

Hasselt -

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) heeft na een vergadering met Thiemo Walthery, de uitbater van café Kommilfoo, beslist dat de zaak opnieuw voor 6 weken dicht gaat. “Ik ben er van verschrokken”, zegt de uitbater. “Uiteindelijk zaten we in mijn bureel met 13 mensen, allemaal vrienden, dinsdagnacht. Stom misschien maar tegelijk is dat wel een privévertrek en geen café.”