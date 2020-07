“Geen versoepeling van maatregelen kan doodsteek zijn voor festivals”

Als de Nationale Veiligheidsraad volgende week beslist dat er geen versoepelingen komen voor de evenementensector, kan dat de doodsteek betekenen voor verschillende organisatoren. Dat stelt Serge Platel van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen.

Eerder was aangekondigd dat vanaf 1 augustus het aantal toegestane bezoekers in openlucht opgetrokken kan worden naar 800 en binnen naar 400. De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag/woensdag geen beslissing genomen over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen wegens het stijgend aantal besmettingen. Volgende week, op donderdag 23 juli, komt de raad opnieuw samen.

Veel organisatoren hebben vanaf 1 augustus al evenementen “met een onmogelijke rendabiliteit” gepland met oog op die versoepelingen, verklaart Platel. Het gaat dan vaak om concertreeksen, om het evenement toch wat rendabel te maken. Als die niet kunnen doorgaan, betekent dat de doodsteek. Platel benadrukt dat organisatoren dringend perspectief nodig hebben.