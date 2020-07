WK in Qatar krijgt vier groepsduels per dag en eindigt met finale op 18 december 2022

Tijdens de groepsfase van het WK in Qatar, dat tussen 21 november en 18 december 2022 op de agenda staat, zullen vier wedstrijden per dag afgewerkt worden. Dat heeft Wereldvoetbalbond FIFA woensdag bevestigd.

Qatar zal het toernooi op maandag 21 november op gang trappen in het Al Bayt-Stadion, dat 60.000 fans kan huisvesten. Op zondag 18 december volgt als afsluiter de finale in het Lusail-Stadion, voor 80.000 supporters.

De groepsfase duurt twaalf dagen (tot en met vrijdag 2 december) en telt dagelijks vier pouleduels. Van zaterdag 3 december tot en met dinsdag 6 december staan de achtste finales, elke dag twee, op het menu. Na twee rustdagen zijn de kwartfinales ingepland voor vrijdag 9 en zaterdag 10 december, ook elke dag twee. De halve finales zijn dinsdag 13 en woensdag 14 december, gevolgd door de wedstrijd om het brons op zaterdag 17 december en de finale op zondag 18 december.

Het toernooi in Qatar vormt een primeur, want het is voor het eerst dat het WK in de winter plaatsvindt. Het is voorlopig wel de laatste editie met 32 teams. Vanaf het WK nadien, in 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, nemen 48 landen deel aan de eindronde.