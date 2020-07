ROYALS. William en Kate breken met traditie, nieuw kapsel voor Meghan

Kate en William kiezen voor een andere toekomst voor hun kinderen, Meghan Markle voor een nieuw kapsel en de Zweedse kroonprinses Victoria vierde haar 43ste verjaardag. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Prins Harry en Meghan Markle zijn niet de enigen binnen de Britse koninklijke familie die komaf willen maken met enkele jarenlange tradities, dat is ook het geval voor zijn broer prins William en Kate Middleton. Normaal is het de gewoonte dat de kinderen ver van huis op internaat gaan vanaf een bepaalde leeftijd, maar de Cambridges zien dat anders en willen betrokken blijven bij de opvoeding van prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Volgens royaltywatcher Ingrid Seward wil vooral William in de buurt van de kinderen blijven omdat hij zelf een moeilijke jeugd heeft gehad, onder meer door de scheiding van zijn ouders en het verlies van zijn moeder. Zijn mening: “Als ze gelukkig zijn in hun huidige school, waarom zou je dat dan veranderen?” William vindt de mentale gezondheid van George, Charlotte en Louis heel belangrijk en wil hen dan ook van nabij opvolgen.”

Foto: ISOPIX

Meghan Markle gaf deze week een vurige virtuele speech op de Girl Up Leadership Summit van de VN. Niet alleen haar mooie, aanmoedigende woorden voor jonge vrouwen om van zich te laten horen vielen op, ook haar kapsel deed dat. Haar haren hebben duidelijk een make-over gekregen. De lokken waren ze heel sluik gebrusht en duidelijk langer dan we anders van haar gewoon zijn.

In de Amerikaanse pers verwijzen ze naar het feit dat die look meer glamoureus is en dus meer bij Los Angeles past, de plaats waar ze nu woont met Harry en zoontje Archie. “Haar Californische roots komen er duidelijk in terug”, klinkt het.

Foto: ISOPIX

Volgende week vindt onze Nationale Feestdag plaats en het programma van koning Filip en zijn gezin raakt steeds meer bekend. Zo zal hij die dag samen met koningin Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore een woon-zorgcentrum bezoeken in Alken in Limburg. Daarna gaat het richting een woon-zorgcentrum over de taalgrens in Morlanwelz. Daarmee is meteen de toon gezet, want de dag staat volledig in het teken van de helden van de coronacrisis.

Foto: Photo News

De Zweedse kroonprinses Victoria vierde dinsdag haar 43ste verjaardag. Dat deed ze met een privéconcert in de ruïne van het kasteel van Borgholm, de hoofdplaats van het vakantie-eiland Öland. Ze werd er vergezeld door een handvol genodigden, haar echtgenoot prins Daniel, dochter prinses Estelle, zoontje prins Oscar en broer prins Carl Philip en diens vrouw prinses Sofia. Voor de aanvang van het concert ging het koninklijk gezin nog samen op de foto.

Foto: ISOPIX

Queen Elizabeth kreeg deze week eindelijk nog eens volk over de vloer. De koningin leeft met haar man Philip al maanden in afzondering in Windsor Castle, maar vrijdag ontving ze voor het eerst een buitenstaander. Het ging om niemand minder dan veteraan Tom Moore, die wereldberoemd werd met een inzamelingsactie in de strijd tegen het coronavirus. Hij werd er tot sir gekroond en de koningin gaf hem hoogstpersoonlijk een tik op de schouders met een zwaard. Van een comeback gesproken.

Koningsdag viel dit jaar al in het water in Nederland en nu is Prinsjesdag op 3 september eenzelfde lot beschoren. De traditionele buitenactiviteiten bij de viering van Prinsjesdag zullen door de coronacrisis sterk aangepast worden. Zo zal de traditionele tocht in de koets niet doorgaan en de militaire ceremonie wordt sterk ingeperkt. Normaal trekken op die dag zo’n 100.000 toeschouwers naar Den Haag. Alweer een streep door de rekening dus voor koning Willem-Alexander.