Veel pijnstillers en de nodige liefde krijgt kitten Ozzie nadat hij maandag op een brute manier werd ‘weggegooid’ en zijn heup brak. Om de operatie te betalen, is het Dierenasiel Het Blauwe Kruis nu op zoek naar geld.

Acht tot negen weken, zo oud was Ozzie toen hij maandagavond in Overpelt-Fabriek uit een rijdende auto werd gegooid. “De persoon die er achter reed, zag het, stopte en ontfermde zich over het kitten. ...