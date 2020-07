Eden Hazard is helemaal klaar voor titelmatch van Real Madrid: “Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt”

In Spanje staat Real Madrid op een zucht van de 34e landstitel, de eerste in drie jaar. De Madrilenen hebben daarvoor donderdagavond, op de voorlaatste speeldag in La Liga, nog een zege nodig in het thuisduel tegen Villarreal, de nummer vijf in de stand.

Sinds de hervatting van de competitie na de corona-onderbreking gaat het Real sportief voor de wind, met een indrukwekkende 27 op 27 op de tabellen. Daarmee namen ze de leidersplaats enkele weken geleden over van FC Barcelona en de Catalaanse aartsrivaal staat intussen al een tijdje op vier punten. In tegenstelling tot doelman Thibaut Courtois was het aandeel van recordaankoop Eden Hazard daarin eerder beperkt. Onze landgenoot werd tijdens de onderbreking klaargestoomd voor de titelstrijd, maar herviel al snel in zijn enkelblessure. Tegen Espanyol moest Hazard enkele stevige tikken tegen de geopereerde enkel incasseren, waarna hij de duels tegen Athletic Bilbao en Getafe moest laten schieten. In de voorbije twee duels tegen Alavés en Granada kwam hij vervolgens niet verder dan acht speelminuten - Real-coach Zinédine Zidane liet eerder al duidelijk verstaan dat er nog op Hazard gerekend werd dit seizoen, maar dat er zeker geen risico’s zouden worden genomen.

Intussen traint Hazard wel voluit bij de Koninklijke. “Het gaat beter met hem”, vertelde Zidane woensdag tijdens het persmoment. “Hij voelt geen hinder meer en traint mee met de groep. Het belangrijkste is dat Eden zich goed voelt. Of hij donderdag ook zal spelen, zullen we dan wel zien.”

Voor de 48-jarige Zidane kan het de elfde prijs als trainer van Real worden, de tweede landstitel. “De spelers willen hier grootse dingen neerzetten. Als ze hier tekenen, weten ze waar ze terechtkomen: waar deze club voor staat, dat ze altijd wil winnen. Diezelfde ambitie die er altijd geweest is. Toen we na de lockdown opnieuw begonnen te trainen, voelde ik meteen dat de spelers die drang naar succes hadden. Ik zag dat op training: ze bleven bijna allemaal langer om nog wat extra te werken. Dan geniet ik, al geniet ik eigenlijk van alles wat we hier dagelijks doen.”

